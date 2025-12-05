Festival de courts-métrage en langues bretonnes Gouel Hir Filmoù Berr

Lannion Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-05 10:00:00

fin : 2025-12-06 17:00:00

Date(s) :

2025-12-05

Le festival Gouel Hir Filmoù Berr a pour objectifs de diffuser et promouvoir les langues et les cultures de Bretagne ainsi que les amitiés dites interceltiques et de promouvoir le court métrage auprès de tous les publics.

Le vendredi | Cinéma Les Baladins

> 18h Séance amateurs

> 20h30 Séance Pro (accessible à partir de 12 ans)

Le samedi | Espace Sainte Anne

> matin table ronde intergénérationnelle sur le transmission

> après-midi atelier doublage en breton (réservation à venir) .

Lannion 22300 Côtes-d’Armor Bretagne

