FESTIVAL DE COURTS METRAGES 4C TOUT COURT Salle FCC Cossé-le-Vivien

FESTIVAL DE COURTS METRAGES 4C TOUT COURT

Salle FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien Mayenne

Tarif : 5 – 5 – 25 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 19:30:00

fin : 2026-01-30

Date(s) :

2026-01-25 2026-01-27 2026-01-30 2026-01-31

7è édition 4C Tout Court , événement autour du court métrage !

Répartis sur plusieurs jours, il comprend tout d’abord un ciné-famille le dimanche avec des ateliers ludiques et des projections accessibles des le plus jeune âge.

Tout une partie, le lundi 26, mardi 27 et jeudi 29 janvier 2026 est programmée pour les scolaires avec une médiation sur les projections. Ces 3 jours permettent d’encourager l’échange autour de l’éducation à l’image pour qu’ils puissent se faire leur propre avis sur ce qu’ils vont regarder.

On vous retrouve dès le vendredi 30 janvier 2026 pour Les Courts D’Ici, en mode AFTERWORK ! Avec la présence d’un·e réalisateur·trice pour échanger avec le public.

Et enfin, ce que vous attendez le plus … Samedi 31 janvier 2026 le Ciné-Dîner !

On vous garde encore le thème secret … Mais suivez-nous sur les réseaux sociaux pour essayer de le deviner avant sa révélation officielle.

On espère vous voir nombreux et nombreuses pour cette 7e édition !

Programme

Dimanche 25 01 26

Ciné-Famille

L’association Asspro vous concocte un programme de projections et d’ateliers pour ouvrir sa 7ème édition de 4C Tout Court en convivialité et en famille.

10h -17h

Gratuit pour les enfants

5 € accompagnateur

Réservations sur HelloAsso​​

Lundi 27, mardi 28, jeudi 29 01 26

Projections pour les scolaires

Pour les scolaires en CE 2, CM ou 6ème du Pays de Craon, atelier avec une médiation sur les projections.

2 séances jour

Se (re) connecter est le thème de cette édition 2026

Vendredi 30 01 26

Les Courts D’Ici

AFTERWORK ! Le temps d’une soirée, profitez d’une sélection fraîche, savoureuse et locale de courts métrages originaires de la région ligérienne et bretonne.

A partir de 19h30

5 € personne

Réservations sur HelloAsso

Samedi 31 01 26

Ciné-Dîner

Des amis + un bon repas + des films = L’équation du ciné-dîner reste la même cette année ! On vous invite à nous faire confiance pour trouver les films qui sauront chatouiller votre curiosité et ouvrir la discussion avec vos voisins de table.

Ouverture des portes 19h00

25 € personne

20 € de 21 ans, étudiant, chômeur

Réservations sur HelloAsso .

Salle FCC 11 Rue de la Libération Cossé-le-Vivien 53230 Mayenne Pays de la Loire +33 7 66 20 46 02 asspro.production@gmail.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

7th 4C Tout Court short film event!

L’événement FESTIVAL DE COURTS METRAGES 4C TOUT COURT Cossé-le-Vivien a été mis à jour le 2026-01-08 par SUD MAYENNE