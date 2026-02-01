Festival de courts métrages Salle culturelle Lormes
Festival de courts métrages Salle culturelle Lormes samedi 21 février 2026.
Festival de courts métrages
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes Nièvre
Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR
Autres Tarifs
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-21 19:00:00
fin : 2026-02-21 23:00:00
Date(s) :
2026-02-21
Thématique la jeunesse. Les Éclats d’Écran vous invitent à une soirée dédiée aux regards portés sur la jeunesse à travers une sélection de courts métrages sensibles et engagés. Un moment de cinéma et d’échanges pour questionner les parcours, les rêves et les fragilités d’une génération. .
Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 43 54 leseclatsdecran@gmail.com
