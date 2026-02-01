Festival de courts métrages Salle culturelle Lormes

Festival de courts métrages

Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes Nièvre

Tarif : 3.5 – 3.5 – 5 EUR

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

2026-02-21

Thématique la jeunesse. Les Éclats d’Écran vous invitent à une soirée dédiée aux regards portés sur la jeunesse à travers une sélection de courts métrages sensibles et engagés. Un moment de cinéma et d’échanges pour questionner les parcours, les rêves et les fragilités d’une génération. .

Salle culturelle Place des maquis du Morvan Lormes 58140 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 6 30 62 43 54 leseclatsdecran@gmail.com

