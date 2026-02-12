Festival de création numérique Média’tech

33 Rue Jean-Baptiste Charcot Blois Loir-et-Cher

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-02-17

fin : 2026-03-07

Date(s) :

2026-02-17

Média’tech, festival de création numérique

Envie de découvrir, de jouer, de créer ? Réserver votre place dans les ateliers de création numérique.

Cette année, le festival met à l’honneur la musique assistée par ordinateur et la rencontre entre image et son.

Bruno Berthier, médiateur en musiques actuelles proposera des ateliers de composition musicale numérique dans cinq bibliothèques.

Le 21 février à 17h30, ne manquez un concert dessiné exceptionnel à la médiathèque de Lamotte-Beuvron Metadoggoz , une performance croisant musique live et dessin projeté, portée par Bruno et Julien, musiciens, et Bérénice Motais de Narbonne, illustratrice et autrice de bandes dessi .

33 Rue Jean-Baptiste Charcot Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Média’tech, digital creation festival

L’événement Festival de création numérique Média’tech Blois a été mis à jour le 2026-02-09 par Conseil Départemental 41