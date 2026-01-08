Festival de crêpes, Musée des Moulins – Jean Bruggeman, Villeneuve-d’Ascq

Festival de crêpes Dimanche 15 février, 14h30 Musée des Moulins – Jean Bruggeman Nord

Gratuit – Sans inscription

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Fin : 2026-02-15T14:30:00+01:00 – 2026-02-15T17:30:00+01:00

Dimanche 15 février de 14h30 à 17h30, venez déguster des galettes et crêpes de différentes cultures. De blé, de maïs, de sarrasin ou d’avoine, il y en aura pour tous les goûts !

Au programme :

Fabrication et dégustation de galettes et crêpes de différentes cultures

Atelier fabrication de farine de sarrasin, d’avoine ou de blé

Spectacle d’impro avec les Farfelus : retrouvez le meunier et sa femme dans des improvisations vivantes, immersives, drôles et accessibles à tous les âges.

Visite guidée

Visite d’un moulin toutes les 20 minutes. Chaque créneau est limité à 15 personnes. Sur inscription sur place.

Sur le site, deux moulins du 18e siècle à la mécanique intacte : un moulin à farine et un moulin à huile. Notre guide vous emmène à l’intérieur de ces deux édifices majestueux et vous explique le fonctionnement de ces véritables usines de bois !

Les ailes du moulin à huile tourneront tout après-midi si le temps le permet!

Le musée

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie et une collection unique d’outils et de machines pour présenter les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Casques de réalité virtuelle

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine.

Musée des Moulins – Jean Bruggeman Rue Albert Samain 59650 Villeneuve d'Ascq Villeneuve-d'Ascq 59650 Cousinerie Nord Hauts-de-France 03 20 05 49 34 https://museedesmoulins.villeneuvedascq.fr/ https://www.facebook.com/museedesmoulins Avec ses deux géants ailés emblématiques de Villeneuve d'Ascq, le Musée des Moulins-Jean Bruggeman vous invite à découvrir un patrimoine remarquable.

A proximité des lacs, visitez deux moulins exceptionnels à la mécanique intacte !

Posé sur son socle en briques et avec des ailes de 26 m d’envergure (les plus grandes de France !), le moulin à huile de 1743 est le seul tordoir au monde en état de fonctionner.

Derrière, Le moulin à farine construit à Bambecque en 1776. Le moulin comporte encore aujourd’hui une paire de meules et une bluterie en état de fonctionnement et peut fabriquer de la farine !

Dans le musée, découvrez l’histoire de la minoterie depuis l’Antiquité. Une collection unique d’outils et de machines présente les métiers associés aux moulins : charpentier, rhabilleur de meule, …

Des casques de réalité virtuelle permettent une visite à 360° du moulin à farine en fonctionnement.

Dimanche 15 février de 14h30 à 17h30, venez déguster des galettes et crêpes de différentes cultures. De blé, de maïs, de sarrasin ou d'avoine, il y en aura pour tous les goûts !

Ville de Villeneuve d’Ascq