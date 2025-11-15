Festival de Culture et Loisirs Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons

Festival de Culture et Loisirs

Salle des fêtes

Début : Samedi 2025-11-15

fin : 2025-11-15

2025-11-15

Concert scène partagée Chansons de Renaud et compagnie… à la salle des fêtes samedi 15 novembre. Soirée organisée par Culture et Loisirs

Salle des fêtes Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60

Concert scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » at the Salle des Fêtes on Saturday November 15. Evening organized by Culture et Loisirs

Konzert mit geteilter Bühne: « Chansons de Renaud et compagnie? » im Festsaal am Samstag, den 15. November. Der Abend wurde von Culture et Loisirs organisiert

Concerto scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » alla Salle des Fêtes sabato 15 novembre. Organizzato da Culture et Loisirs

Concert scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » en la Salle des Fêtes el sábado 15 de noviembre. Organiza Culture et Loisirs

L’événement Festival de Culture et Loisirs Saint-Pal-de-Mons a été mis à jour le 2025-04-11 par Office de Tourisme des Marches du Velay Rochebaron