Festival de Culture et Loisirs Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons
Festival de Culture et Loisirs Salle des fêtes Saint-Pal-de-Mons samedi 15 novembre 2025.
Festival de Culture et Loisirs
Salle des fêtes Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons Haute-Loire
Concert scène partagée Chansons de Renaud et compagnie… à la salle des fêtes samedi 15 novembre. Soirée organisée par Culture et Loisirs
.
Salle des fêtes Rue du Stade Saint-Pal-de-Mons 43620 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 75 06 60
English :
Concert scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » at the Salle des Fêtes on Saturday November 15. Evening organized by Culture et Loisirs
German :
Konzert mit geteilter Bühne: « Chansons de Renaud et compagnie? » im Festsaal am Samstag, den 15. November. Der Abend wurde von Culture et Loisirs organisiert
Italiano :
Concerto scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » alla Salle des Fêtes sabato 15 novembre. Organizzato da Culture et Loisirs
Espanol :
Concert scène partagée: « Chansons de Renaud et compagnie? » en la Salle des Fêtes el sábado 15 de noviembre. Organiza Culture et Loisirs
