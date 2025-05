Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka – Ispoure, 13 juin 2025 20:30, Ispoure.

Pyrénées-Atlantiques

Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka Salle Faustin Bentaberry Ispoure Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 15 – 15 – 15 EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-06-13 20:30:00

fin : 2025-06-13

Date(s) :

2025-06-13

Bienvenue dans l’univers fantastique de Bilaka.

La mythologie basque, les rites carnavalesques, les contes, légendes et autres récits forment pêle-mêle le socle de l’imaginaire et de l’écriture de ces nouvelles mythologies d’autant plus surréalistes et fulgurantes qu’elles se jouent au plus près des spectateurs. .

Salle Faustin Bentaberry

Ispoure 64220 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 01 95 41 11 xaurri.elkartea@gmail.com

English : Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka

German : Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka

Italiano :

Espanol : Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka

L’événement Festival de danse basque Ekain dantza festibala. Spectacle Mitologi Txikia par Bilaka Ispoure a été mis à jour le 2025-05-23 par Office de Tourisme Pays Basque