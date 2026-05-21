Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand
Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand samedi 11 juillet 2026.
Lésignac-Durand
Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand
4 route de Mouzon Lésignac-Durand Charente
Tarif : 6 – 6 – EUR
tarif libre à partir de 6 euros
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00
Date(s) :
2026-07-11
3ème édition du Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand. A partir de 15h, atelier danse et spectacles. Créations originales par des professionnels. Restauration sur place et buvette.
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4 route de Mouzon Lésignac-Durand 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine movingbeasts.asso@gmail.com
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English :
3rd Lésignac-Durand Contemporary Dance Festival. From 3pm, dance workshops and performances. Original creations by professionals. On-site catering and refreshments.
L’événement Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine