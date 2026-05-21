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Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand

Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand samedi 11 juillet 2026.

Adresse : 4 route de Mouzon

Ville : 16310 Lésignac-Durand

Département : Charente

Début : samedi 11 juillet 2026

Fin : samedi 11 juillet 2026

Heure de début : 15:00:00

Tarif : 6 6 tarif libre à partir de 6 euros

Lésignac-Durand

Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand

4 route de Mouzon Lésignac-Durand Charente

Tarif : 6 – 6 – EUR

tarif libre à partir de 6 euros

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-11 15:00:00
fin : 2026-07-11 21:00:00

Date(s) :
2026-07-11

3ème édition du Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand. A partir de 15h, atelier danse et spectacles. Créations originales par des professionnels. Restauration sur place et buvette.
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4 route de Mouzon Lésignac-Durand 16310 Charente Nouvelle-Aquitaine   movingbeasts.asso@gmail.com

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English :

3rd Lésignac-Durand Contemporary Dance Festival. From 3pm, dance workshops and performances. Original creations by professionals. On-site catering and refreshments.

L’événement Festival de Danse Contemporaine de Lésignac-Durand Lésignac-Durand a été mis à jour le 2026-05-21 par Office de Tourisme Charente Limousine