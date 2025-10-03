Festival de danse Contre-temps Le Mac Orlan Brest

Festival de danse Contre-temps Le Mac Orlan Brest vendredi 3 octobre 2025.

Festival de danse Contre-temps

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest Finistère

Le festival revient avec une nouvelle impulsion et s’ancre cette année à Brest, Plouguerneau et Lesneven. Il affirme son inscription dans le territoire et sa volonté de faire circuler les formes chorégraphiques contemporaines au plus près des publics.

Cette année, 8 spectacles ponctuent trois week-ends dans différentes salles. Les artistes invités, pour la plupart émergents, présentent des pièces encore jamais montrées, témoignage d’une création en mouvement. Chaque soirée se prolonge par un temps de dialogue avec les artistes, pensé comme une ouverture sensible autour des gestes et des intentions portées sur scène.

Certaines propositions explorent des formations hybrides, croisant la danse avec les arts visuels, sonores ou radiophoniques. Elles traduisent l’attention portée aux croisements de pratiques et la pluralité des écritures.

Le festival affirme son engagement en faveur d’une danse vivante, exigeante et ouverte. Il défend une création chorégraphique enracinée dans les territoires et connectée aux questionnements contemporains.

Le Mac Orlan 65 Rue de la Porte Brest 29200 Finistère Bretagne +33 2 98 35 55 90

