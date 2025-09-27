Festival de danse libre Yvré-l’Évêque
Festival de danse libre Yvré-l’Évêque samedi 27 septembre 2025.
Festival de danse libre
Salle Georges Brassens Yvré-l’Évêque Sarthe
UN FESTIVAL UNIQUE EN SARTHE
Pour sa seconde édition dans le département de la Sarthe, le festival Les 12h de la Danse Libre se tiendra le samedi 27.09.25 de 12h00 à minuit, Salle Georges Brassens à Yvré-L’ Evêque. C’est le collectif “La Danse libre en Sarthe”, composé de 7 professionnels, toutes et tous facilitatrices.teurs de danse libre dans le département de la Sarthe, qui pilote cet événement. .
Salle Georges Brassens Yvré-l’Évêque 72530 Sarthe Pays de la Loire karinesilvanie@gmail.com
