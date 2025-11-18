Festival de danse Plein Phare In #4 Le Havre

Festival de danse Plein Phare In #4 Le Havre mardi 18 novembre 2025.

Festival de danse Plein Phare In #4

Le Havre Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-18

fin : 2025-12-02

Date(s) :

2025-11-18

Plein Phare In fête ses quatre ans, et plus que jamais, nous avons à cœur de peaufiner ce rendez-vous festif pour qu’il vous donne envie de venir au Phare. C’est en effet mon but que la danse soit plus visible, et que tous les publics comprennent combien cet art les concerne. Pour cela, notre programmation est évidemment en phase avec vos attentes, mais c’est aussi notre mission de vous faire découvrir des artistes émergent·es, notamment parmi ceux·elles qui œuvrent dans la région Normandie. Cet équilibre entre rendez-vous incontournables et découvertes fait à mon avis la réussite du festival.

Au fil des éditions, nous avons d’ailleurs constaté que votre curiosité et votre envie de créations grandissaient.

Je m’en réjouis car au fond, ce festival est un manifeste ; un tableau global de la danse d’aujourd’hui. Comment les chorégraphes s’emparent-il·elles du corps pour créer un vocabulaire qui leur est propre ? Là est toute la question, et votre regard est indispensable pour y répondre.

La danse a beaucoup évolué ces dernières décennies, et c’est ce mouvement dans le mouvement que nous

souhaitons donner à voir. À nous tou·tes de savoir en profiter. Alors, entrez dans la danse et n’oubliez pas que ce soit en vibrant avec nous depuis les gradins ou bien au cœur des performances participatives, la dynamique

est lancée, et tout le monde en tirera profit !

Consultez l’ensemble de la programmation sur lephare-ccn.fr/en-revue/plein-phare-2025 .

Le Havre 76600 Seine-Maritime Normandie +33 2 35 26 23 00

English : Festival de danse Plein Phare In #4

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de danse Plein Phare In #4 Le Havre a été mis à jour le 2025-10-20 par Office de Tourisme Le Havre Etretat Normandie