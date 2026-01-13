Festival de danse Signes de Printemps 2026 : du très jeune public au tout public Le Regard du Cygne Paris

Après que le vent ait emporté les graines aussi loin qu’il le pouvait, l’hiver a offert le temps aux racines de se consolider. Maintenant, au tour de l’impétueux désir des jeunes pousses de se déployer !

Tous ces mouvements et transformations inspirent les danses au programme de ces nouveaux Signes de Printemps. Ainsi, depuis plusieurs années, nous affirmons la joie de rencontrer les graines d’ailleurs créant les métissages franco-coréens du festival SOUM, qui célèbre en 2026, 140 années d’échanges entre les deux pays. L’hommage à Karin Waehner est la traditionnelle occasion d’honorer nos racines.

Dans un terreau de musique vivante, des rameaux se forment grâce :

au conte chorégraphique et musical de Maxence Rey qui donne à voir et à entendre l’enchantement de la si petite Koumamour, à l’œuvre des Lisboa – Annabelle et Patricio où s’explore la fraîcheur du renouveau, à l’énergie de Damiano Foà déployant les élans de lignes et de courbes.

Et le sauvage foisonne du focus féminin vers des séances dédiées aux familles de petit·es : l’occasion de découvrir les ébauches de quatorze équipes artistiques.

Enfin cohabitent, à l’image de la permaculture, la minuscule Koumamour aux côtés des géants Zools de ZONE – Sylvie Le Quéré…

Le festival de danse Signes de Printemps désire infiniment rassembler dans le public toutes les tailles et les générations autour d’œuvres qui font grandir le cœur et la créativité de chacun·e. Un joyeux bouquet de danses à savourer.

Du 6 mars au 17 avril, le Festival Signes de Printemps est de retour. On a hâte de vous retrouver avec une édition pensée pour partager la danse pour le très jeune public, jusqu’au tout public !

Du vendredi 06 mars 2026 au vendredi 17 avril 2026 :

payant

De 5 à 17 euros.

Tarifs solidaires pour les Spectacles Sauvages.

Tout public.

Date(s) :

Le Regard du Cygne 210, rue de Belleville 75020 Paris

https://leregarducygne.com/programmation-printemps-2026/ +33143585593 info@leregarducygne.com



