Festival de Danses Chuelles dimanche 17 août 2025.

3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles Loiret

Début : 2025-08-17 15:00:00

fin : 2025-08-23

2025-08-17

L’espace Etuka de Chuelles organise son 3ème

Festival Rencontre, entre danses de traditions et

de guérison.

L’espace Etuka de Chuelles organise son 3

Festival Rencontre, entre danses de traditions et

de guérison. Pendant ces 5 jours de festival, 5

danses seront à l’honneur Longo, Orixás et

Mahorikatan, danse des divinités grecques,

danse Shēnyùn et danse tournante. Attention, les

places pour participer au festival sont limitées. .

3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 75 13 00 rencontre.danses.guerison@gmail.com

English :

The Etuka space in Chuelles is organizing its 3rd

Festival Rencontre, featuring traditional and healing

healing dances.

German :

Der Raum Etuka in Chuelles organisiert sein 3

Festival Rencontre, zwischen Tänzen aus Traditionen und

heilungsmethoden.

Italiano :

Lo spazio Etuka di Chuelles organizza il 3° Festival Rencontre

Festival Rencontre, con danze tradizionali e curative

e di guarigione.

Espanol :

El espacio Etuka de Chuelles organiza su 3er

Festival Rencontre, con danzas tradicionales y

y danzas curativas.

L’événement Festival de Danses Chuelles a été mis à jour le 2025-08-06 par OT 3CBO