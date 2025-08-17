Festival de Danses Chuelles
L’espace Etuka de Chuelles organise son 3ème
Festival Rencontre, entre danses de traditions et
de guérison.
3 Lieu-dit La Bissaugerie Chuelles 45220 Loiret Centre-Val de Loire +33 6 99 75 13 00 rencontre.danses.guerison@gmail.com
English :
The Etuka space in Chuelles is organizing its 3rd
Festival Rencontre, featuring traditional and healing
healing dances.
German :
Der Raum Etuka in Chuelles organisiert sein 3
Festival Rencontre, zwischen Tänzen aus Traditionen und
heilungsmethoden.
Italiano :
Lo spazio Etuka di Chuelles organizza il 3° Festival Rencontre
Festival Rencontre, con danze tradizionali e curative
e di guarigione.
Espanol :
El espacio Etuka de Chuelles organiza su 3er
Festival Rencontre, con danzas tradicionales y
y danzas curativas.
