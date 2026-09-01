Festival de design « France Design Week » Tours
jeudi 17 septembre 2026 · Tours
Informations pratiques
Tours
Festival de design « France Design Week »
25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Samedi 2026-09-17 14:00:00
fin : 2026-09-30 19:00:00
Date(s) :
2026-09-17
L’édition 2026 de la France Design Week de l’hôtel Goüin présente 6 expositions mettant en lumière la diversité du design : matériaux, lumière, cartographie, gastronomie, mode, inclusion et engagement citoyen.
Pour la 3e année consécutive, l’Hôtel Goüin participe à France Design Week, le rendez-vous incontournable du design en France et à l’international.
L’édition 2026 de la France Design Week de l’hôtel Goüin présente 6 expositions mettant en lumière la diversité du design : matériaux, lumière, cartographie, gastronomie, mode, inclusion et engagement citoyen. .
25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
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English :
DESIGN FESTIVAL ? FRANCE DESIGN WEEK LOIRE VALLEY
In partnership with Valesens ? France Design Week’s referent for the Centre-Val de Loire region
L’événement Festival de design « France Design Week » Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37
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