Informations pratiques

Tours

Festival de design « France Design Week »

25 Rue du Commerce Tours Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-09-17 14:00:00

fin : 2026-09-30 19:00:00

Date(s) :

2026-09-17

L’édition 2026 de la France Design Week de l’hôtel Goüin présente 6 expositions mettant en lumière la diversité du design : matériaux, lumière, cartographie, gastronomie, mode, inclusion et engagement citoyen.

Pour la 3e année consécutive, l’Hôtel Goüin participe à France Design Week, le rendez-vous incontournable du design en France et à l’international.

L’édition 2026 de la France Design Week de l’hôtel Goüin présente 6 expositions mettant en lumière la diversité du design : matériaux, lumière, cartographie, gastronomie, mode, inclusion et engagement citoyen. .

25 Rue du Commerce Tours 37000 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

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English :

DESIGN FESTIVAL ? FRANCE DESIGN WEEK LOIRE VALLEY

In partnership with Valesens ? France Design Week’s referent for the Centre-Val de Loire region

L’événement Festival de design « France Design Week » Tours a été mis à jour le 2026-09-03 par Conseil Départemental 37