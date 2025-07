FESTIVAL DE FANFARES Collioure

FESTIVAL DE FANFARES Collioure dimanche 13 juillet 2025.

FESTIVAL DE FANFARES

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Début : 2025-07-13 21:00:00

fin : 2025-07-13 23:00:00

2025-07-13

Assistez à une déambulation de lampions dès 21h. Le départ se fera de la place du 18 juin, traversera la ville, et se finira au Faubourg. À 22h un bal prendra place.

Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 05 66

English :

Attend a lantern parade from 9pm. Departing from the Place du 18 juin, the procession crosses the town, ending at the Faubourg. At 10pm, a dance will take place.

German :

Erleben Sie ab 21 Uhr einen Lampionumzug. Der Start erfolgt vom Place du 18 juin, führt durch die Stadt und endet im Faubourg. Um 22 Uhr findet ein Ball statt.

Italiano :

Partecipate alla processione delle lanterne a partire dalle 21.00. Il corteo partirà da Place du 18 juin, attraverserà la città e terminerà a Le Faubourg. Alle 22.00 si terrà un ballo.

Espanol :

Asista a una procesión de farolillos a partir de las 21:00 h. La procesión partirá de la Place du 18 juin, cruzará la ciudad y terminará en Le Faubourg. A las 22:00 tendrá lugar un baile.

