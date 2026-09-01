Informations pratiques

Collioure

FESTIVAL DE FANFARES

Collioure Collioure Pyrénées-Orientales

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-12 10:00:00

fin : 2026-09-13 23:00:00

Date(s) :

2026-09-12

Le Festival de Fanfares revient les 12 et 13 septembre dans les rues, le port et le faubourg. Collioure vivra un week‑end festif avec Bizzar’s, Mister Team, Boclou et Céu do Brasil samedi, puis Acousteel Gang, Monjeet, La Marmaille, Bizzar’s et Boclou dimanche, avant un final place du 18 Juin.

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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47

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English :

The Fanfare Festival returns on September 12 and 13 to the streets, the harbor, and the suburbs. Collioure will enjoy a festive weekend with Bizzar?s, Mister Team, Boclou, and C%E9u do Brasil on Saturday, followed by Acousteel Gang, Monjeet, La Marmaille, Bizzar?s, and Boclou on Sunday, before a grand finale at Place du 18 Juin.

L’événement FESTIVAL DE FANFARES Collioure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE COLLIOURE