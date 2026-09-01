FESTIVAL DE FANFARES Collioure
samedi 12 septembre 2026 · Collioure
Informations pratiques
Collioure
FESTIVAL DE FANFARES
Collioure Collioure Pyrénées-Orientales
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-12 10:00:00
fin : 2026-09-13 23:00:00
Date(s) :
2026-09-12
Le Festival de Fanfares revient les 12 et 13 septembre dans les rues, le port et le faubourg. Collioure vivra un week‑end festif avec Bizzar’s, Mister Team, Boclou et Céu do Brasil samedi, puis Acousteel Gang, Monjeet, La Marmaille, Bizzar’s et Boclou dimanche, avant un final place du 18 Juin.
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Collioure Collioure 66190 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 82 15 47
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English :
The Fanfare Festival returns on September 12 and 13 to the streets, the harbor, and the suburbs. Collioure will enjoy a festive weekend with Bizzar?s, Mister Team, Boclou, and C%E9u do Brasil on Saturday, followed by Acousteel Gang, Monjeet, La Marmaille, Bizzar?s, and Boclou on Sunday, before a grand finale at Place du 18 Juin.
L’événement FESTIVAL DE FANFARES Collioure a été mis à jour le 2026-09-01 par OT DE COLLIOURE
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