FESTIVAL DE FLEMENCO Toulouges
FESTIVAL DE FLEMENCO Toulouges mardi 18 novembre 2025.
FESTIVAL DE FLEMENCO
1 Avenue Lavoisier Toulouges Pyrénées-Orientales
Tarif : 5 – 5 – 25
Début : 2025-11-18
fin : 2025-11-23
2025-11-18
Plongez dans l’âme du flamenco pendant 5 jours de fête !
1 Avenue Lavoisier Toulouges 66350 Pyrénées-Orientales Occitanie
English :
Immerse yourself in the soul of flamenco for 5 days of festivities!
German :
Tauchen Sie während des 5-tägigen Festes in die Seele des Flamenco ein!
Italiano :
Immergetevi nell’anima del flamenco per 5 giorni di festa!
Espanol :
Sumérjase en el alma del flamenco durante 5 días de fiesta
