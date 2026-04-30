Festival de Fontdouce Abbaye de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois

Saint-Bris-des-Bois

Festival de Fontdouce

Abbaye de Fontdouce 1 rue du Vivier Saint-Bris-des-Bois Charente-Maritime

Tarif : 15 – 15 – 60 EUR

13-18ans, étudiant et demandeurs d’emploi

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-11 17:00:00

fin : 2026-08-13 00:00:00

Date(s) :

2026-08-11

Dans le cadre unique de l’Abbaye de Fontdouce, l’association Guillaume de Conchamp propose un festival de 3 jours, rythmé par deux concerts chaque soir. Musique classique, jazz et musiques du monde s’y rencontrent dans un écrin de verdure et d’histoire.

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Abbaye de Fontdouce 1 rue du Vivier Saint-Bris-des-Bois 17770 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 74 80 23 festival@fontdouce.com

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English :

In the unique setting of Fontdouce Abbey, the Guillaume de Conchamp association presents a 3-day festival, with two concerts each evening. Classical, jazz and world music come together in a setting of greenery and history.

L’événement Festival de Fontdouce Saint-Bris-des-Bois a été mis à jour le 2026-04-30 par Office de Tourisme de Saintes & la Saintonge