Festival de Froville La finale Prieuré de Froville Froville

Prieuré de Froville 18 Rue du Château Froville Meurthe-et-Moselle

Début : Dimanche Dimanche 2025-09-21 14:00:00

La finale sera présentée sous forme de concert. Les six candidats finalistes seront accompagnés par l’ensemble i Gemelli et interpréteront un programme d’œuvres imposées destiné à mettre en lumière leur talent et leur virtuosité. A l’issue de la finale et de la remise des prix, le public pourra prolonger la rencontre avec les artistes autour d’une coupe de champagne.

Plein tarif 20 €, étudiants 10 €, gratuit pour les de 18 ans. Billetterie en ligne.Tout public

Prieuré de Froville 18 Rue du Château Froville 54290 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 3 83 72 53 75 prieure.froville@wanadoo.fr

English :

The final will be presented as a concert. The six finalists will be accompanied by the i Gemelli ensemble, and will perform a program of compulsory works designed to highlight their talent and virtuosity. At the end of the final and the prize-giving ceremony, the public will be able to extend their encounter with the artists over a glass of champagne.

Full price: 20?, students: 10?, free for children under 18. Online ticketing.

German :

Das Finale wird in Form eines Konzerts präsentiert. Die sechs Finalisten werden vom Ensemble i Gemelli begleitet und spielen ein Programm mit vorgegebenen Werken, die ihr Talent und ihre Virtuosität unter Beweis stellen sollen. Im Anschluss an das Finale und die Preisverleihung kann das Publikum die Begegnung mit den Künstlern bei einem Glas Champagner fortsetzen.

Voller Preis: 20 ?, Studenten: 10 ?, kostenlos für Kinder unter 18 Jahren. Online-Ticketverkauf.

Italiano :

La finale sarà presentata in forma di concerto. I sei finalisti saranno accompagnati dall’ensemble i Gemelli e si esibiranno in un programma di opere obbligatorie, pensate per mettere in luce il loro talento e il loro virtuosismo. Al termine della finale e della cerimonia di premiazione, il pubblico potrà prolungare l’incontro con gli artisti davanti a un bicchiere di champagne.

Prezzo intero: € 20, studenti: € 10, gratis per i minori di 18 anni. Biglietti disponibili online.

Espanol :

La final se presentará en forma de concierto. Los seis finalistas estarán acompañados por el conjunto i Gemelli e interpretarán un programa de obras obligadas diseñado para poner de relieve su talento y virtuosismo. Al final de la final y de la ceremonia de entrega de premios, el público podrá prolongar su encuentro con los artistas tomando una copa de champán.

Precio completo: 20 euros, estudiantes: 10 euros, gratis para menores de 18 años. Entradas disponibles en línea.

