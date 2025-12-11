Festival de guitare à Angles Théâtre municipal Angles Dimanche 12 avril, 15h00 Entrées : 15 euros – Etudiants et adhérents de Sprocream : 10 euros – Moins de 12 ans : gratuit

Le thème de cette 3ème édition est « Sérénade romantique ».

Philippe Villa donnera un récital de Guitare Romantique autour de 4 compositeurs : Napoléon Coste, Giulio Regondi, Luigi Legnani et Francisco Tarrega.

L’ensemble de guitares SPROCREAM présentera son nouveau programme qui associe classique et musiques du monde.

Si vous aimez la guitare romantique ou si vous souhaitez découvrir ce magnifique répertoire, rendez-vous le 12 avril à Angles.

Vous serez accueillis dans un très beau théâtre reconnu pour son acoustique et son confort.

Vidéo : [https://youtu.be/rN0_L6XWRyw](https://youtu.be/rN0_L6XWRyw)

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-04-12T15:00:00.000+02:00

Fin : 2026-04-12T16:30:00.000+02:00

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06 07 04 93 37 07 82 48 90 78

Théâtre municipal 14 bis rue du stade – 85750 Angles – Vendée Angles 85750 Vendée



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