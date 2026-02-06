FESTIVAL DE GUITARE D’AUCAMVILLE ET DU NORD TOULOUSAIN Toulouse

FESTIVAL DE GUITARE D’AUCAMVILLE ET DU NORD TOULOUSAIN

DIVERS LIEUX DANS TOULOUSE METROPOLE Toulouse Haute-Garonne

Durant 10 jours le nord toulousain va vibrer au son des cordes, des découvertes et des émotions !

Le festival célèbre la guitare sous toutes ses formes, qu’elle soit électrique, acoustique, classique ou manouche en accueillant des artistes d’horizons multiples têtes d’affiche internationales, talents émergents et figures locales.

Cette édition 2026 poursuit son exploration des musiques actuelles et des traditions revisitées jazz, folk, rock, pop, blues, flamenco et autres sonorités du monde s’entrelacent dans une programmation qui fait la part belle à la créativité et à la diversité.

Au fil des concerts, expositions, ciné-concert et showcase, vous êtes invité à un véritable voyage musical, de Aucamville à Balma, en passant par Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet, Saint-Alban, et désormais Gratentour, nouvelle ville partenaire de cette belle aventure collective.

Le festival met à nouveau l’accent sur la diversité et l’inclusion, valorisant la présence des femmes et des artistes minorisés dans la musique, tout en s’engageant à travers le label Villes pour Tous en permettant un accès PMR dans chaque salle et le prêt de gilets vibrants pour les personnes malentendantes ou sourdes.

​Rendez-vous dans tout le Nord Toulousain Aucamville, Bruguières, Fonbeauzard, Gagnac-sur-Garonne, Launaguet, Saint-Alban et Balma. Au programme, de beaux moments d’enthousiasme et de partage. .

DIVERS LIEUX DANS TOULOUSE METROPOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 75 94 96 contact@guitareaucamville.com

For 10 days, the north of Toulouse will vibrate to the sound of strings, discoveries and emotions!

