Festival de Guitare Roland Dyens in the skaï Paroisse Saint-André Montreuil vendredi 10 octobre 2025.

Vendredi 10 octobre, 20h30
 Paroisse Saint-André
36 Rue Robespierre, 93100 Montreuil

Quatuor Éclisse
Première partie : Sofia Zhernovickh

Dimanche 12 octobre, 16h
Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Pina Bausch
13 Avenue de la Résistance, Montreuil 93100

Étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve du CRR de Paris – Ida Rubinstein et du PSPBB
Le dimanche 12 octobre 2025
de 16h00 à 17h30
Le vendredi 10 octobre 2025
de 20h30 à 22h00
payant

Public jeunes et adultes.

https://rolanddyensintheskai.com/2025/06/24/festival-roland-dyens-in-the-skai-2025-place-aux-ensembles-de-guitares/ https://www.facebook.com/crrdeparis https://www.facebook.com/crrdeparis