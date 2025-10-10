Festival de Guitare Roland Dyens in the skaï Paroisse Saint-André Montreuil

Festival de Guitare Roland Dyens in the skaï Paroisse Saint-André Montreuil vendredi 10 octobre 2025.

Vendredi 10 octobre, 20h30

Paroisse Saint-André

36 Rue Robespierre, 93100 Montreuil

Quatuor Éclisse

Première partie : Sofia Zhernovickh

Dimanche 12 octobre, 16h

Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) Pina Bausch

13 Avenue de la Résistance, Montreuil 93100

Étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve

Étudiant·es de la classe de guitare de Jérémy Jouve du CRR de Paris – Ida Rubinstein et du PSPBB

Le dimanche 12 octobre 2025

de 16h00 à 17h30

Le vendredi 10 octobre 2025

de 20h30 à 22h00

payant

Public jeunes et adultes.

Paroisse Saint-André 36 Rue Robespierre 93100 Montreuil

