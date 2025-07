Festival de Harpe 2025 Montbrison-sur-Lez

Festival de Harpe 2025 Montbrison-sur-Lez vendredi 11 juillet 2025.

Festival de Harpe 2025

Prieuré de Montbrison Montbrison-sur-Lez Drôme

Début : Vendredi 2025-07-11 19:00:00

fin : 2025-07-11

2025-07-11

Nikolaz CADORET, harpiste de renommée internationale, nous enchantera avec un concert de harpe celtique au

Prieuré Saint Blaise.

Prieuré de Montbrison Montbrison-sur-Lez 26770 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 81 59 93 02

English :

Nikolaz CADORET, internationally renowned harpist, will enchant us with a Celtic harp concert at the

Prieuré Saint Blaise.

German :

Nikolaz CADORET, ein international bekannter Harfenist, wird uns mit einem keltischen Harfenkonzert im

Priorat Saint Blaise.

Italiano :

Nikolaz CADORET, arpista di fama internazionale, ci incanterà con un concerto di arpa celtica presso il Prieuré Saint Blaise

Prieuré Saint Blaise.

Espanol :

Nikolaz CADORET, arpista de renombre internacional, nos encantará con un concierto de arpa celta en el

Prieuré Saint Blaise.

