Festival de jazz Banlieues Bleues Aubervilliers
Festival de jazz Banlieues Bleues Aubervilliers vendredi 27 mars 2026.
Festival de jazz Banlieues Bleues
Dans les villes de Plaine Commune Aubervilliers Seine-Saint-Denis
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-27
fin : 2026-04-17
Date(s) :
2026-03-27
Amoureux du jazz ? La 43ème édition du festival Banlieues Bleues ravira vos oreilles avec une sélection de groupes parmi les plus créatifs du moment !
.
Dans les villes de Plaine Commune Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 49 22 10 10
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Jazz Festival Banlieues Bleues
Do you love jazz? The 43th edition of the Banlieues Bleues festival will delight your ears! Every spring, Banlieues Bleues deploys a range of musical styles in Seine-Saint-Denis and a selection of the most creative groups of the moment.
L’événement Festival de jazz Banlieues Bleues Aubervilliers a été mis à jour le 2026-01-22 par Agence POP Plaine commune vous Ouvre ses Portes