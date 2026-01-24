Festival de jazz Banlieues Bleues Aubervilliers

Festival de jazz Banlieues Bleues

Dans les villes de Plaine Commune Aubervilliers Seine-Saint-Denis

Début : 2026-03-27

fin : 2026-04-17

2026-03-27

Amoureux du jazz ? La 43ème édition du festival Banlieues Bleues ravira vos oreilles avec une sélection de groupes parmi les plus créatifs du moment !

Dans les villes de Plaine Commune Aubervilliers 93300 Seine-Saint-Denis Île-de-France +33 1 49 22 10 10

English : Jazz Festival Banlieues Bleues

Do you love jazz? The 43th edition of the Banlieues Bleues festival will delight your ears! Every spring, Banlieues Bleues deploys a range of musical styles in Seine-Saint-Denis and a selection of the most creative groups of the moment.

