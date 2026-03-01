Festival de Jazz Cinéma François Truffaut Commercy

Festival de Jazz

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy Meuse

Début : Dimanche Dimanche 2026-03-20 15:00:00

fin : 2026-03-22

2026-03-20 2026-03-21 2026-03-22

THIRD STREAM Vendredi 20 mars 20h30

Valérie Graschaire voix Pierre Brouant piano Stéphane Belmondo trompette, bugle

Dans la plus pure tradition du jazz vocal, Third Stream repose sur un duo d’exception une chanteuse lumineuse et un pianiste virtuose, unis par une complicité évidente.Au programme des standards incontournables, des compositions récentes, et même un titre de Claude Nougaro. Leur interprétation met en valeur la musicalité, le sens de la mélodie et la science du rythme d’un pianiste formé à la musique classique et d’une vocaliste à la personnalité rayonnante. En invité d’honneur, Stéphane Belmondo viendra enrichir le climat impressionniste du concert des accents cuivrés et sensibles de sa trompette et de son bugle.

BOUNDARIES samedi 21 mars à 20h30

El6ctric

Stéphane Escoms Rhodes, piano, composition Christian Altehülshorst trompette Franck Wolf saxophones Eran Har Even guitare Laurent Salzard basse Jérôme Spieldenner batterie

Sur des textes lus par des comédiennes venues de différents pays européens, ce projet de jazz électrique interroge la notion de frontière et prône des échanges fluides entre cultures et disciplines artistiques. Porté par un sextet explosif, El6ctric propose une traversée musicale libre et inventive la rythmique solide de Jérôme Spieldenner (batterie) et Laurent Salzard (basse) soutient les mélodies développées par Eran Har Even (guitare) et par Stéphane Escoms (Rhodes, claviers, composition). Les riffs percutants de Franck Wolf (saxophones) et de Christian Altehülshorst (trompette) complètent ce dialogue énergique et poétique. Une musique collective et humaniste où la liberté de création devient un véritable espace d’échanges musicaux.

RENCONTRE DE BIG BANDS Dimanche 22 mars à 15h

CRR Metz– direction Damien Prudhomme EMM Vittel direction Geoffrey Maire CRC Commercy direction Stéphane Garaffi

Trois grands ensembles, trois univers, trois moments de pure énergie musicale ! Chacun développe sa propre identité tout en célébrant la pratique collective du jazz. Au programme standards emblématiques, compositions contemporaines, musique latine… C’est incandescent, cuivré, et à ne surtout pas manquer !Tout public

Cinéma François Truffaut 7 Avenue Carcano Commercy 55200 Meuse Grand Est +33 3 29 91 23 88 omareservation@gmail.com

English :

THIRD STREAM Friday, March 20, 8:30 PM

Valérie Graschaire ? vocals Pierre Brouant ? piano Stéphane Belmondo ? trumpet, flugelhorn

In the purest tradition of vocal jazz, Third Stream features an exceptional duo: a luminous vocalist and a virtuoso pianist, united by an obvious complicity. The program includes essential standards, recent compositions, and even a Claude Nougaro song. Their interpretation highlights the musicality, sense of melody and science of rhythm of a pianist trained in classical music and a vocalist with a radiant personality. As special guest, Stéphane Belmondo will enrich the impressionist atmosphere of the concert with the brassy, sensitive accents of his trumpet and flugelhorn.

BOUNDARIES Saturday March 21 at 8:30pm

El6ctric

Stéphane Escoms ? Rhodes, piano, composition Christian Altehülshorst ? trumpet Franck Wolf ? saxophones Eran Har Even ? guitar Laurent Salzard ? bass Jérôme Spieldenner ? drums

With texts read by actresses from different European countries, this electric jazz project questions the notion of borders and advocates fluid exchanges between cultures and artistic disciplines. Led by an explosive sextet, El6ctric offers a free and inventive musical journey: the solid rhythm of Jérôme Spieldenner (drums) and Laurent Salzard (bass) supports the melodies developed by Eran Har Even (guitar) and Stéphane Escoms (Rhodes, keyboards, composition). The percussive riffs of Franck Wolf (saxophones) and Christian Altehülshorst (trumpet) complete this energetic and poetic dialogue. Collective, humanist music in which creative freedom becomes a genuine space for musical exchange.

BIG BAND MEETING Sunday March 22 at 3pm

CRR Metz? director: Damien Prudhomme EMM Vittel ? director: Geoffrey Maire CRC Commercy ? director: Stéphane Garaffi

Three great ensembles, three worlds, three moments of pure musical energy! Each develops its own identity while celebrating the collective practice of jazz. On the program: emblematic standards, contemporary compositions, Latin music? It’s incandescent, brassy and not to be missed!

