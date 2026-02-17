Festival de Jazz en poche Chambray-lès-Tours

Festival de Jazz en poche

17 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire

Tarif : 15.8 – 15.8 – EUR

15.8

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-03-01 17:00:00

fin : 2026-03-01 19:00:00

Date(s) :

2026-03-01

1ère partie Régis ALTMAYER-HENZIEN

À l’ombre d’un jacaranda, le vent brûlant fait danser les branches. De ses tourbillons naissent des rythmes Chacarera et Joropo, Milonga et Malembo, Huella, Samba, Gato…

2ème partie Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO se retrouvent autour d’un répertoire Blues & jazz

2ème partie Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO se retrouvent autour d’un répertoire Blues & jazz . 15.8 .

17 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire

English :

part 1: Régis ALTMAYER-HENZIEN

In the shade of a jacaranda tree, the burning wind makes the branches dance. From its whirlwinds come rhythms: Chacarera and Joropo, Milonga and Malembo, Huella, Samba, Gato?

2nd part: Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO join forces for a Blues & jazz repertoire

