Festival de Jazz en poche Chambray-lès-Tours dimanche 1 mars 2026.
17 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours Indre-et-Loire
Tarif : 15.8 – 15.8 – EUR
Début : Dimanche 2026-03-01 17:00:00
fin : 2026-03-01 19:00:00
1ère partie Régis ALTMAYER-HENZIEN
À l’ombre d’un jacaranda, le vent brûlant fait danser les branches. De ses tourbillons naissent des rythmes Chacarera et Joropo, Milonga et Malembo, Huella, Samba, Gato…
2ème partie Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO se retrouvent autour d’un répertoire Blues & jazz
2ème partie Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO se retrouvent autour d'un répertoire Blues & jazz
17 Avenue des Platanes Chambray-lès-Tours 37170 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire
English :
part 1: Régis ALTMAYER-HENZIEN
In the shade of a jacaranda tree, the burning wind makes the branches dance. From its whirlwinds come rhythms: Chacarera and Joropo, Milonga and Malembo, Huella, Samba, Gato?
2nd part: Kévin DOUBLÉ & Rémy HERVO join forces for a Blues & jazz repertoire
