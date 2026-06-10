Hure

Festival de jazz Les nuits d’Hure

Lieu-dit Marchez Hure Gironde

Tarif : 50 – 50 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-04 19:00:00

fin : 2026-09-05 23:00:00

Date(s) :

2026-09-04 2026-09-06

Plongez-vous dans une atmosphère unique de soirées jazz conviviales dans le sud Gironde ! Bienvenue aux Nuits d’Hure, un festival de jazz en pleine nature. Laissez-vous porter par une ambiance chaleureuse et festive, où la musique jazzy résonne dans un véritable séchoir à tabac ou sous les étoiles. Venez profiter chaque soir de deux concerts en compagnie d’artistes talentueux, de rencontres authentiques et de moments simples mais inoubliables. .

Lieu-dit Marchez Hure 33190 Gironde Nouvelle-Aquitaine

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English : Festival de jazz Les nuits d’Hure

L’événement Festival de jazz Les nuits d’Hure Hure a été mis à jour le 2026-06-10 par OT de l’Entre-deux-Mers