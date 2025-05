Festival de jazz – Munster, 28 mai 2025 07:00, Munster.

Haut-Rhin

Festival de jazz 1 Place de la Tuilerie Munster Haut-Rhin

Début : Vendredi 2025-05-28

fin : 2025-05-31

2025-05-28

Un festival de musique phare de la Vallée de Munster. A voir absolument !

Déployant de nouvelles énergies, la manifestation s’inscrit plus que jamais dans son époque, tout en conservant l’état d’esprit de son illustre fondateur Michel Hausser.

Soucieuse de multiplier les expériences, les rencontres et d’additionner les talents, notre équipe s’investie dans cette noble tâche afin de vous proposer un programme destiné à ravir tous les sens.

De ce fait, notre chère vallée peut se prévaloir d’être mise en valeur et de déployer toutes ses richesses comme rarement auparavant.

Entre concerts, séance de cinéma, exposition, conférences, randonnée gourmande et sonore ainsi qu’un repas musical, les régionaux de l’étape tout comme les touristes sont invités à partager des moments culturels et conviviaux dans une démarche qui se veut autant épicurienne que familiale.

Ami(e)s festivalier(e)s, bienvenue dans cette nouvelle édition du Munster Jazz Festival…

1 Place de la Tuilerie

Munster 68140 Haut-Rhin Grand Est +33 6 08 47 44 13 diener@orange.fr

English :

A flagship music festival in the Munster Valley. A must-see!

German :

Ein Vorzeige-Musikfestival des Munstertals. Unbedingt ansehen!

Italiano :

Un festival musicale di punta nella Munster Valley. Da non perdere!

Espanol :

Un festival de música emblemático en el valle de Munster. No se lo pierda

