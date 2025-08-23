Festival de jazz No(w) Beauty Théâtre municipal Sens

Festival de jazz No(w) Beauty

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 20:30:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

Festival de jazz/ Les Tempos Modernes

NO(w) Beauty est un quartet de Jazz dans sa forme la plus traditionnelle.

Les quatre jeunes musiciens du groupe No(w) Beauty se sont rassemblés à Paris, où Hermon

Mehari, trompettiste d’origine américaine a posé ses valises, comme nombre de ses pairs avant lui.

Là, aux détours des clubs de jazz, un dialogue se crée, puis une amitié, grâce a cette langue commune qu’est la musique. Leurs personnalités et leurs influences se mêlent alors et définissent leur son les standards de jazz, le blues, la musique classique française et européenne, le Hip-Hop mais également le Jazz moderne, l’avant-garde.

Se créer alors cette osmose, que tous les musiciens recherchent. Celle qui rend le faire ensemble si puissant, si beau, et qui nous donne la force de travailler, de créer, et de nous surpasser.

COUP DE CŒUR JAZZ 2023 DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS

Piano: Enzo Carniel

Trompette: Hermon Mehari

Contrebasse Damien Varaillon

Batterie Stéphane Adsuar

Diffusion VIF tour

Photos Sylvain Gripoix .

