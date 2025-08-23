Festival de jazz No(w) Beauty Théâtre municipal Sens
Festival de jazz No(w) Beauty Théâtre municipal Sens samedi 31 janvier 2026.
Festival de jazz No(w) Beauty
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Tarif réduit
Tarif jeunes
Début : 2026-01-31 20:30:00
fin : 2026-01-31
2026-01-31
Festival de jazz/ Les Tempos Modernes
NO(w) Beauty est un quartet de Jazz dans sa forme la plus traditionnelle.
Les quatre jeunes musiciens du groupe No(w) Beauty se sont rassemblés à Paris, où Hermon
Mehari, trompettiste d’origine américaine a posé ses valises, comme nombre de ses pairs avant lui.
Là, aux détours des clubs de jazz, un dialogue se crée, puis une amitié, grâce a cette langue commune qu’est la musique. Leurs personnalités et leurs influences se mêlent alors et définissent leur son les standards de jazz, le blues, la musique classique française et européenne, le Hip-Hop mais également le Jazz moderne, l’avant-garde.
Se créer alors cette osmose, que tous les musiciens recherchent. Celle qui rend le faire ensemble si puissant, si beau, et qui nous donne la force de travailler, de créer, et de nous surpasser.
COUP DE CŒUR JAZZ 2023 DE L’ACADÉMIE CHARLES CROS
Piano: Enzo Carniel
Trompette: Hermon Mehari
Contrebasse Damien Varaillon
Batterie Stéphane Adsuar
Diffusion VIF tour
Photos Sylvain Gripoix .
Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00
