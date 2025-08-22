Festival de jazz Sylvain Rifflet we want stars Théâtre municipal Sens

Festival de jazz Sylvain Rifflet we want stars Théâtre municipal Sens vendredi 30 janvier 2026.

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Début : 2026-01-30 20:30:00

fin : 2026-01-30

2026-01-30

Festival de jazz/ Les Tempos Modernes

Saxophoniste, clarinettiste et compositeur français, diplômé du Conservatoire de Paris, Sylvain Rifflet est lauréat du Concours de La Défense et a reçu plusieurs prix dont une Victoire du jazz et un Django d’Or .

Il a joué ou enregistré avec des grands musiciens de la scène européenne (Henri Texier, Paolo Fresu, Louis Sclavis, Aldo Romano, Michel Portal, Kenny Wheeler, Riccardo Del Fra…) mais également aux côtés de musiciens américains comme Joey Baron, Jon Irabagon, Jon Hollenbeck, ou encore Jim Black…

Fer de lance de la jeune génération de musiciens de jazz du début des années 2000, ce formidable musicien qui depuis 20 ans a enchainé nombre de réussites musicales en tant que leader Rockingchair, Alphabet (puis Mechanics), Refocus puis Remember Stan Getz, Moondog, et continue d’explorer des thématiques à la croisée des esthétiques qu’il affectionne jazz, musique répétitive, musique électronique.

MUSICIEN DE L’ANNEE 2024 –JAZZ MAGAZINE ET JAZZ NEWS

Saxophone, clarinette, shrutti-box & effets Sylvain Rifflet

Keyboards & effets Bettina Kee

Batterie Vincent Taeger

Diffusion Colore Productions .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Festival de jazz Sylvain Rifflet we want stars

German : Festival de jazz Sylvain Rifflet we want stars

