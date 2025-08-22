Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections Théâtre municipal Sens

Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections Théâtre municipal Sens jeudi 29 janvier 2026.

Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens Yonne

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Tarif réduit

Tarif jeunes

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-29 20:30:00

fin : 2026-01-29

Date(s) :

2026-01-29

Festival de jazz/ Les Tempos Modernes

Après de brillantes études classiques (nombreuses récompenses internationales), la plongée de Vincent Peirani dans l’univers jazz se révèle d’emblée marquée du sceau de la réussite (Victoires du Jazz 2014, 2015) jusqu’aux couronnements aux pour l’album Night Walker (Victoires du Jazz 2019).

Et le public suit, car à chaque prestation il place ses auditeurs dans une situation où l’évidence musicale se trouve équilibrée au bienheureux inattendu, le savant tutoyant toujours le populaire, ce qui est précisément l’art des grands.

Celui qui a renouvelé complètement le langage de l’accordéon depuis maintenant dix années est à présent un artiste incontournable, l’un de ceux dont la vision musicale cosmopolite et décomplexée, le sens inouï des croisements et des couleurs, lui permettent d’apporter cette touche magique si rare et si précieuse.

Avec Living Being IV Time Reflections , Vincent Peirani et son quintette composé d’Émile Parisien, Tony Paeleman, Yoann Serra et Julien Herné nous plongent dans une réflexion sur le temps, la complexité et les nuances du rythme de la vie.

Time Reflections se déploie sur scène comme une mosaïque vivante, mêlant pulsations contemporaines et échos de danses traditionnelles, tout en intégrant de manière poétique des éléments de la musique baroque.

Accordéon, accordina Vincent Peirani

Rhodes, piano Tony Paeleman

Saxophone soprano Emile Parisien

Basse Julien Herné

Batterie Yoann Serra

Diffusion Anteprima ptoductions .

Théâtre municipal 21 Boulevard des Garibaldi Sens 89100 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 83 81 00

English : Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections

German : Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de jazz Vincent Peirani living being IV time reflections Sens a été mis à jour le 2025-08-22 par OT Sens et Sénonais