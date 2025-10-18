Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille

Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille samedi 18 octobre 2025.

Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !

17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille Haute-Saône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18 10:00:00

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Au programme

– des jeux de société pour tous les goûts & tous les âges

– une boutique de jeux

– un escape game

– des origamis ludiques

– de l’initiation au jeu de rôle

– une buvette

… et surtout toute une troupe de passionnés pour vous faire découvrir vos futurs jeux favoris !

Modalités pratiques

– Entrée gratuite pour tous !

– Parking possible aux abords de la salle multi-activités. .

17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 47 47 69

English : Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !

German : Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !

Italiano :

Espanol :

L’événement Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2025-09-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL