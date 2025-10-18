Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille
Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille samedi 18 octobre 2025.
Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !
17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille Haute-Saône
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-18 10:00:00
fin : 2025-10-18
Date(s) :
2025-10-18
Au programme
– des jeux de société pour tous les goûts & tous les âges
– une boutique de jeux
– un escape game
– des origamis ludiques
– de l’initiation au jeu de rôle
– une buvette
… et surtout toute une troupe de passionnés pour vous faire découvrir vos futurs jeux favoris !
Modalités pratiques
– Entrée gratuite pour tous !
– Parking possible aux abords de la salle multi-activités. .
17 Rue de la Prairie Vaivre-et-Montoille 70000 Haute-Saône Bourgogne-Franche-Comté +33 7 57 47 47 69
English : Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !
German : Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE !
Italiano :
Espanol :
L’événement Festival de jeux de société C’EST LAC ON JOUE ! Vaivre-et-Montoille a été mis à jour le 2025-09-20 par MAISON DU TOURISME DE VESOUL