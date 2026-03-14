Festival de jeux de société La Poule Aux Jeux d’Or grande salle de la Gornière Châtellerault
Festival de jeux de société La Poule Aux Jeux d’Or grande salle de la Gornière Châtellerault samedi 2 mai 2026.
Festival de jeux de société La Poule Aux Jeux d’Or
grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02
fin : 2026-05-02
Date(s) :
2026-05-02
L’association La Poule Aux Jeux d’Or vous invite à la 4ᵉ édition de son festival ludique, entièrement gratuit, le samedi 2 mai 2026 à la salle de la Gornière à Châtellerault (86).
Que vous soyez joueur occasionnel, passionné ou simple curieux, venez vivre une journée entièrement dédiée au plaisir de jouer !
Au programme
• Plus de 300 jeux de société à découvrir, en intérieur comme en plein air.
• Jeux concours pour tester votre chance et relever des défis.
• Escape games sur place pour mettre votre esprit à l’épreuve.
• Jeux de rôle pour plonger dans des univers épiques.
• Animations variées jeux en bois, puzzle collaboratif… et bien d’autres surprises !
Restauration disponible sur place.
En famille, entre amis ou pour rencontrer d’autres passionnés, rejoignez-nous pour une journée conviviale, pleine de découvertes et de rires.
Un rendez-vous à ne pas manquer ! .
grande salle de la Gornière 15 rue de la Gornière Châtellerault Châtellerault 86100 Vienne Nouvelle-Aquitaine lapouleauxjeuxdor86@gmail.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de jeux de société La Poule Aux Jeux d’Or
L’événement Festival de jeux de société La Poule Aux Jeux d’Or Châtellerault a été mis à jour le 2026-03-12 par Agence Départementale du Tourisme de la Vienne