Festival de jeux de société Oxy’Jeux Urville-Nacqueville La Hague

Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 01:00:00
2026-02-07 2026-02-08
Festival de jeux de société Oxy’Jeux revient le 7 et 8 février pour sa 4e édition à la salle des fêtes d’Urville-Nacqueville. Venez jouer en famille ou entre amis. .
Urville-Nacqueville Chemin de la Charrière La Hague 50460 Manche Normandie
