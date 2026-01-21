Festival de jeux de société Oxy’Jeux Urville-Nacqueville La Hague

Urville-Nacqueville La Hague

Début : 2026-02-07 14:00:00
fin : 2026-02-07 01:00:00

Date(s) :
2026-02-07 2026-02-08

Festival de jeux de société Oxy’Jeux revient le 7 et 8 février pour sa 4e édition à la salle des fêtes d’Urville-Nacqueville. Venez jouer en famille ou entre amis.   .

Urville-Nacqueville Chemin de la Charrière La Hague 50460 Manche Normandie  

