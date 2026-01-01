Festival de jeux Salle Trait d’Union Vagney

Festival de jeux

Salle Trait d'Union 12 place Paul de Caritey Vagney Vosges

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2026-01-24 10:00:00

fin : 2026-01-24 18:00:00

2026-01-24

En s’appuyant sur les valeurs de liberté, de diversité et d’accessibilité, le festival propose des activités adaptées à chaque tranche d’âge et des espaces dédiés à l’expérimentation ludique. Des stands de jeux, des tournois, des ateliers et animations, ainsi que d’un moment convivial pour clore l’événement.

Sensibiliser le public aux bienfaits cognitifs et sociaux du jeu et à renforcer les échanges intergénérationnels.Tout public

Salle Trait d'Union 12 place Paul de Caritey Vagney 88120 Vosges Grand Est

English :

Based on the values of freedom, diversity and accessibility, the festival offers activities adapted to every age group, and areas dedicated to playful experimentation. Game stands, tournaments, workshops and activities, as well as a convivial moment to close the event.

To raise public awareness of the cognitive and social benefits of play, and to strengthen intergenerational exchanges.

