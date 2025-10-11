Festival de jeux WELKOM Salle des fêtes Mirebeau
Festival de jeux WELKOM Salle des fêtes Mirebeau samedi 11 octobre 2025.
Festival de jeux WELKOM
Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau Vienne
Festival de jeux WELKOM à Mirebeau
Week-end ludique
Venez jouer en famille dès 3 ans
Plusieurs Espaces Jeu de rôle et Rétrogaming (Tournoi Mario Kart) à réserver en amont
Accès tout public
Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@aquiletour-asso.com
English : Festival de jeux WELKOM
WELKOM games festival in Mirebeau
Fun weekend
Come and play with your family aged 3 and over
Several areas: Role-playing and Retrogaming (Mario Kart Tournament) to be booked in advance
Public access
German : Festival de jeux WELKOM
WELKOM-Spielefestival in Mirebeau
Spielerisches Wochenende
Kommen Sie und spielen Sie mit der ganzen Familie ab 3 Jahren
Mehrere Bereiche: Rollenspiel und Retrogaming (Mario Kart-Turnier), die im Voraus gebucht werden müssen
Zugang für alle Altersgruppen
Italiano :
Festival dei giochi WELKOM a Mirebeau
Weekend di divertimento
Venite a giocare con tutta la famiglia a partire dai 3 anni di età
Diverse aree: Gioco di ruolo e Retrogaming (Torneo di Mario Kart) da prenotare in anticipo
Accesso pubblico
Espanol : Festival de jeux WELKOM
Festival de juegos WELKOM en Mirebeau
Fin de semana de diversión
Ven a jugar con toda la familia a partir de 3 años
Varias zonas: juegos de rol y retrojuegos (Torneo Mario Kart) que deben reservarse con antelación
Acceso público
