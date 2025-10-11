Festival de jeux WELKOM Salle des fêtes Mirebeau

Festival de jeux WELKOM Salle des fêtes Mirebeau samedi 11 octobre 2025.

Festival de jeux WELKOM

Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau Vienne

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

Date(s) :

2025-10-11

Festival de jeux WELKOM à Mirebeau

Week-end ludique

Venez jouer en famille dès 3 ans

Plusieurs Espaces Jeu de rôle et Rétrogaming (Tournoi Mario Kart) à réserver en amont

Accès tout public000

Festival de jeux WELKOM à Mirebeau

Week-end ludique

Venez jouer en famille dès 3 ans

Plusieurs Espaces Jeu de rôle et Rétrogaming (Tournoi Mario Kart) à réserver en amont

Accès tout public .

Salle des fêtes 2 Rue de la Mutualité Mirebeau 86110 Vienne Nouvelle-Aquitaine contact@aquiletour-asso.com

English : Festival de jeux WELKOM

WELKOM games festival in Mirebeau

Fun weekend

Come and play with your family aged 3 and over

Several areas: Role-playing and Retrogaming (Mario Kart Tournament) to be booked in advance

Public access000

German : Festival de jeux WELKOM

WELKOM-Spielefestival in Mirebeau

Spielerisches Wochenende

Kommen Sie und spielen Sie mit der ganzen Familie ab 3 Jahren

Mehrere Bereiche: Rollenspiel und Retrogaming (Mario Kart-Turnier), die im Voraus gebucht werden müssen

Zugang für alle Altersgruppen000

Italiano :

Festival dei giochi WELKOM a Mirebeau

Weekend di divertimento

Venite a giocare con tutta la famiglia a partire dai 3 anni di età

Diverse aree: Gioco di ruolo e Retrogaming (Torneo di Mario Kart) da prenotare in anticipo

Accesso pubblico000

Espanol : Festival de jeux WELKOM

Festival de juegos WELKOM en Mirebeau

Fin de semana de diversión

Ven a jugar con toda la familia a partir de 3 años

Varias zonas: juegos de rol y retrojuegos (Torneo Mario Kart) que deben reservarse con antelación

Acceso público000

L’événement Festival de jeux WELKOM Mirebeau a été mis à jour le 2025-09-23 par Office de Tourisme du Haut-Poitou