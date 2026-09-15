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Festival de la 8ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye

vendredi 9 octobre 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye

Festival de la 8ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye

Informations pratiques

Début
vendredi 9 octobre 2026
Fin
dimanche 11 octobre 2026
Lieu
Borderline Fabrika
Adresse
64 Boulevard du Général de Gaulle
Ville
64700 Hendaye
Département
Pyrénées-Atlantiques
Tarif

Hendaye

Festival de la 8ème Pierre

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11

Date(s) :
2026-10-09

Tenez-vous prêt·e·s, le Festival revient en octobre !   .

Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35 

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English : Festival de la 8ème Pierre

L’événement Festival de la 8ème Pierre Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce

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