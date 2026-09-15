AGENDA · Hendaye
Festival de la 8ème Pierre Borderline Fabrika Hendaye
vendredi 9 octobre 2026 · Borderline Fabrika · Hendaye
Informations pratiques
Hendaye
Festival de la 8ème Pierre
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-09
fin : 2026-10-11
Date(s) :
2026-10-09
Tenez-vous prêt·e·s, le Festival revient en octobre ! .
Borderline Fabrika 64 Boulevard du Général de Gaulle Hendaye 64700 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 41 10 83 35
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Festival de la 8ème Pierre
L’événement Festival de la 8ème Pierre Hendaye a été mis à jour le 2026-09-11 par Hendaye Tourisme & Commerce
À voir aussi à Hendaye (Pyrénées-Atlantiques)
- Rendez-Vous du Palmier Rond-point du Palmier Hendaye 15 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Centre ville + Cité des Mémoires Place de la République Hendaye 15 septembre 2026
- Visite d’Hendaye Centre ville Place de la République Hendaye 15 septembre 2026
- Exposition Regards croisés #2 du collectif Argia Espace Culturel Mendi Zolan Hendaye 16 septembre 2026
- Pass Visite d’Hendaye Quartier plage + Cité des Mémoires Office de Tourisme Hendaye 17 septembre 2026