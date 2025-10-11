Festival de la bande dessinée Salle des sports, centre socio-culturel Bassillac et Auberoche

Festival de la bande dessinée

Salle des sports, centre socio-culturel Lieu-dit La Valade Bassillac et Auberoche Dordogne

Tarif : 8 – 8 – 8 EUR

Début : 2025-10-11

fin : 2025-10-12

2025-10-11

Depuis 1990, Bassillac vibre au rythme de la bande dessinée. Chaque année, le festival renouvelle son offre de découvertes et de rencontres, avec toujours l’objectif d’amener les jeunes vers l’art et la lecture, de susciter l’émerveillement du plus grand nombre, de soutenir les autrices et auteurs, de faire vivre les valeurs de convivialité et de fraternité.

L’invité d’honneur du 36e Festival BD en Périgord sera Etienne Davodeau.

Une cinquantaine d’auteurs présents.

Expositions, dédicaces, rencontres, animations…

Espace jeunesse avec ateliers, animé par la bibliothèque départementale.

2 libraires indépendants pour la vente des albums neufs (auteurs présents).

Stands éditeurs.

3 bouquinistes pour les BD d’occasion. .

Salle des sports, centre socio-culturel Lieu-dit La Valade Bassillac et Auberoche 24330 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 82 46 32 93 festivalbdperigord-bassillac@orange.fr

English : Festival de la bande dessinée

Since 1990, Bassillac has been vibrating to the rhythm of comics. Every year, the festival renews its offer of discoveries and encounters, always with the aim of bringing young people into contact with art and reading, to arouse wonder…

German : Festival de la bande dessinée

Seit 1990 vibriert Bassillac im Rhythmus der Comics. Jedes Jahr erneuert das Festival sein Angebot an Entdeckungen und Begegnungen, immer mit dem Ziel, junge Menschen an die Kunst und das Lesen heranzuführen, Staunen zu wecken…

Italiano :

Dal 1990, Bassillac vibra al ritmo dei fumetti. Ogni anno, il festival rinnova la sua offerta di scoperte e incontri, sempre con l’obiettivo di avvicinare i giovani all’arte e alla lettura e di suscitare meraviglia…

Espanol : Festival de la bande dessinée

Desde 1990, Bassillac vibra al ritmo del cómic. Cada año, el festival renueva su oferta de descubrimientos y encuentros, siempre con el objetivo de poner a los jóvenes en contacto con el arte y la lectura, e inspirar asombro…

