Festival de la bande dessinée

rue Kléber Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi 2026-03-14 10:00:00

fin : 2026-03-15 18:00:00

Date(s) :

2026-03-14

Exposition, animations autour des héros de la bande dessinée….

Organisé par l’association L’Esprit BD, le Festival de la BD de Colmar est un rendez-vous incontournable pour tous les passionnés de bande dessinée, amateurs comme initiés. Chaque année, cet événement convivial célèbre le 9eme art sous toutes ses formes, rassemblant auteurs, illustrateurs, éditeurs et lecteurs dans une ambiance chaleureuse et créative.

Au programme

– Rencontres avec les auteurs et les illustrateurs Découvrez des artistes talentueux, assistez à des séances de dédicaces et échangez avec eux sur leurs univers et leurs créations.

– Expositions Plongez dans des univers graphiques variés grâce à des expositions originales mettant en lumière le travail d’artistes reconnus ou émergents.

– Animations pour tous Activités ludiques pour les enfants, conférences pour les curieux, et surprises pour toute la famille !

Le Festival de la BD de Colmar, c’est aussi une opportunité unique de célébrer la richesse et la diversité de la bande dessinée, tout en partageant un moment d’échange et de découverte autour de cette passion commune.

Que vous soyez un lecteur assidu, un collectionneur ou simplement curieux, rejoignez nous pour vivre un moment unique autour du 9eme art à Colmar ! .

rue Kléber Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 6 74 30 08 11 contact@lesprit-bd.com

English :

Exhibition and events on comic strip heroes….

German :

Ausstellung, Animationen rund um die Helden der Comics….

Italiano :

Mostra ed eventi dedicati agli eroi del fumetto….

Espanol :

Exposición y actos centrados en los héroes del cómic….

L’événement Festival de la bande dessinée Colmar a été mis à jour le 2025-10-22 par Office de tourisme de Colmar