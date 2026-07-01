Festival de la bande dessinée, Église paroissiale Saint-Mathieu, Salles-sur-l’Hers

Informations pratiques

Festival de la bande dessinée 19 et 20 septembre Église paroissiale Saint-Mathieu Aude

Entrée gratuite et libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T10:00:00+02:00 – 2026-09-19T18:00:00+02:00

Fin : 2026-09-20T10:00:00+02:00 – 2026-09-20T18:00:00+02:00

Rencontrez 15 auteurs, dessinateurs et scénaristes, venus présenter leurs œuvres au public.

L’occasion d’échanger avec des créateurs, de découvrir leurs univers et de partager un moment convivial autour de la bande dessinée.

Église paroissiale Saint-Mathieu 5 Rte de Toulouse, 11410 Salles-sur-l’Hers, France Salles-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie La bastide de Salles a été fondée en 1271 par Alphonse de Poitiers. Le décimaire de Salles est mentionné en 1302 dans un inventaire de l’ordre de Saint-Jean-de-Jérusalem. En 1317, l’église est rattachée au diocèse de Mirepoix. La cure était unie au chapitre Saint-Etienne de Toulouse. Une pierre encastrée dans le mur occidental porte une inscription de 1685 qui paraît se référer à une grosse réparation. L’édifice se compose d’une nef avec chapelles latérales, et d’un chevet pentagonal prolongé à l’est par une chapelle. Le sanctuaire, quatre travées de la nef et quatre chapelles datent du XVIe siècle. La cinquième travée de la nef, le porche et le clocher sont de la fin du XVIIe siècle. La voûte du sanctuaire a été refaite au XIXe siècle. Le clocher fait partie du mur ouest de l’église. Son sommet est de forme triangulaire et percé de six arcades campanaires romanes diposées 1-2-3.

Festival de bande dessinée.

©CRISSE & FRED BESSON