Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay

Festival de la bande dessinée Montreuil-Bellay samedi 30 mai 2026.

Festival de la bande dessinée

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay Maine-et-Loire

Début : 2026-05-30

fin : 2026-05-31

2026-05-30

Le festival international de la bande-dessinée à Montreuil-Bellay, c’est le rendez-vous annuel des amoureux de la BD ! Venez à la rencontre de nombreux dessinateurs et scénaristes présents pour échanger sur le travail et dédicacer leurs œuvres.

Rue du Docteur Girouy Montreuil-Bellay 49260 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 6 41 30 06 02 contact@aucoeurdesbulles.com

English :

The Montreuil-Bellay International Comics Festival is the annual meeting place for comic book lovers! Come and meet the many artists and scriptwriters on hand to discuss their work and sign their books.

German :

Das internationale Comicfestival in Montreuil-Bellay ist das jährliche Treffen der Comicliebhaber! Treffen Sie die zahlreichen Zeichner und Drehbuchautoren, die anwesend sind, um sich über ihre Arbeit auszutauschen und ihre Werke zu signieren.

Italiano :

Il Festival internazionale del fumetto di Montreuil-Bellay è l’evento annuale per gli appassionati di fumetti! Venite a conoscere i numerosi artisti e sceneggiatori presenti per discutere del loro lavoro e firmare i loro libri.

Espanol :

El Festival Internacional del Cómic de Montreuil-Bellay es la cita anual de los aficionados al cómic Venga a conocer a los numerosos dibujantes y guionistas que le hablarán de su trabajo y le firmarán sus libros.

