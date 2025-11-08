Festival de la Bande Dessinée Saint-Jean-d’Angély
Festival de la Bande Dessinée Saint-Jean-d’Angély samedi 8 novembre 2025.
2ème édition du FESTIVAL BD
Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Début : 2025-11-08
fin : 2025-11-09
2025-11-08
L’association Les heures perdues de la BD organise la deuxième édition de son festival BD.
Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 guillaume-bakeland@hotmail.fr
German :
Der Verein Les heures perdues de la BD organisiert die zweite Ausgabe seines Comicfestivals.
Italiano :
L’associazione Les heures perdues de la BD organizza la seconda edizione del suo festival del fumetto.
Espanol :
La asociación Les heures perdues de la BD organiza la segunda edición de su festival del cómic.
