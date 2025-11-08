Festival de la Bande Dessinée Saint-Jean-d’Angély

2ème édition du FESTIVAL BD

Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Début : 2025-11-08

fin : 2025-11-09

2025-11-08

L’association Les heures perdues de la BD organise la deuxième édition de son festival BD.

Salle Aliénor d’ Aquitaine Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 26 62 07 guillaume-bakeland@hotmail.fr

Der Verein Les heures perdues de la BD organisiert die zweite Ausgabe seines Comicfestivals.

L’associazione Les heures perdues de la BD organizza la seconda edizione del suo festival del fumetto.

La asociación Les heures perdues de la BD organiza la segunda edición de su festival del cómic.

L’événement 2ème édition du FESTIVAL BD Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-10-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme