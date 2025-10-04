Festival de la BD Cloître des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

15ème édition du Festival de la BD à Château-Gontier sur Mayenne !

En association avec BD au Pays de Château-Gontier, la Communauté de communes organise le 15e Festival de BD au Pôle culturel Les Ursulines le week-end des 4 et 5 octobre. Invité d’honneur, l’auteur Emmanuel Lepage permettra de mettre un coup de projecteur sur les liens entre le 9e art et la mer.

Expositions, concert dessiné, jeux de société, séances de dédicaces avec plus de 71 auteurs, escape game audio… une fois encore le Festival BD propose un programme dense pendant ces deux jours. Les amateurs du 9e art mais aussi petits et grands seront servis. La présence d’Emmanuel Lepage comme invité d’honneur, premier auteur de BD à décrocher le titre de Peintre officiel de la Marine, donnera lieu à une rétrospective sur ses œuvres autour de la mer. D’autres expositions autour de la grande bleue seront à découvrir. Le dimanche de 14h30 à 15h30 en compagnie de Sophie Ladame, Emmanuel Lepage sera l’intervenant d’une rencontre débat sur le thème de la mer.

Samedi 04 octobre

Dédicaces des auteurs de 15h à 19h

Croqu’en Stock pour les 9 12 ans avec le dessinateur CHRISTOPHE LAZE ( 15h15 16h00 et 16h45 17h30 )

CONCERT DESSINE de 15h30 à 16h30 avec la Chanteuse THEA ROSE accompagnée de la pianiste SARAH ROUGE PULLON et le dessinateur GRADIMIR SMUDJA

Le Coin des P’titous pour les 5 10 ans avec ARMELLE LE GOFF Dessin Coloriage ( 14h30 18h00 )

JEUX DE SOCIETE avec LA LIBRAIRIE JEUX BOUQUINE de 14h30 à 18h

ESCAPE GAME 2222 Le premier Escape Game Audio de 15h00 à 17h30

Dimanche 05 octobre

RENCONTRE DEBAT avec SOPHIE LADAME et EMMANUEL LEPAGE SUR LE THEME DE LA MER de 14h30 à 15h30.

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION EMMANUEL LEPAGE PAR L’AUTEUR de 11h à 11h30

VISITE COMMENTEE DE L’EXPOSITION SOPHIE LADAME PAR L’ AUTRICE de 11h30 à 12h

Animation Jeux proposée par la librairie JEUX BOUQUINE ( 10h00 à 12h00 et de 14h30- 18h00 ).

HORS CASE SAYNETTES BD PAR LA COMPAGNIE PINCEE DE SCENE de 14h à 17h.

Dédicaces par les auteurs de 15 à 18h30.

Croqu’ en Stock pour les 9 12 ans avec le dessinateur CHRISTOPHE LAZE ( 11h15 à 12h00 , de 15h15 à 16h00 et

de 16h30 à 17h15 )

Le Coin des P’Titous pour les 5 10 ans avec ARMELLE LE GOFF Dessin Coloriage (15h00-17h30)

Escape Game 2222 ; Le premier Escape Game Audio ( 15h00 18h30 ). .

Cloître des Ursulines 4B Rue Horeau Château-Gontier-sur-Mayenne 53200 Mayenne Pays de la Loire

15th Château-Gontier sur Mayenne Comics Festival!

15. Ausgabe des Comicfestivals in Château-Gontier sur Mayenne!

il 15° Festival del Fumetto di Château-Gontier sur Mayenne!

¡15º Festival del Cómic de Château-Gontier sur Mayenne!

