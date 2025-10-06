Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux
Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art Galerie l’App’Art Périgueux lundi 6 octobre 2025.
Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux Dordogne
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-10-06
fin : 2025-10-25
Date(s) :
2025-10-06
Festival de la BD de Bassillac du lundi 6 octobre au samedi 25 octobre 2025 inclus
tous les jours (sauf dimanches) 14h30-18h30
Vernissage mardi 7 octobre à 18h30
Avec le soutien du Conseil départemental de la Dordogne et de la Mairie de Périgueux .
Galerie l’App’Art 10 Rue Arago Périgueux 24000 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 09 81 33 25 contact@galerie-appart.org
English : Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art
German : Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art
Italiano :
Espanol : Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art
L’événement Festival de la BD de Bassillac Galerie l’App’Art Périgueux a été mis à jour le 2025-07-10 par OT Communal de Périgueux