Festival de la BD de Cluny et Festival Cluny en Jeux 28 ème édition

Abbaye de Cluny 14 bis rue Municipale Cluny Saône-et-Loire

Début : 2026-03-28 14:00:00

fin : 2026-03-28 18:00:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Réservez votre week-end pour rencontrer des auteurs, chercher un exemplaire d’un vieil album chez les bouquinistes, ou échanger autour des nouvelles séries dans la librairie éphémère qui proposera plus de 600 références et 2500 albums !

Vous pourrez aussi partager un bon moment autour de jeux de sociétés familiaux, stratégiques, d’ambiances, de réflexions ou encore de jeux de rôles.

Un week-end de détente, de jeux, de lecture et de plaisir pour tous s’ouvre à vous le 6 et 7 avril !

Le Festival BD de Cluny un évènement culturel à l’ambiance décontractée et familiale mettant en avant le monde de la BD mais aussi celui des jeux de société et des jeux de rôles. Il prend place dans les galeries de l’abbaye de Cluny.

Le FBD est organisé chaque année par les étudiants de l’Ecole Nationale Supérieur des Arts et métiers (ENSAM), les Gadzarts, de 1re et 2e année en parallèle de leurs études.

Accès au festival

L’entrée se fera exclusivement par le côté de l’abbaye, accessible par la rue municipale. .

Abbaye de Cluny 14 bis rue Municipale Cluny 71250 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté bd.cl@gadz.org

