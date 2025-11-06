FESTIVAL DE LA BD HUMORISTIQUE CONFERENCE Saint-Pons-de-Thomières

FESTIVAL DE LA BD HUMORISTIQUE CONFERENCE Saint-Pons-de-Thomières jeudi 6 novembre 2025.

FESTIVAL DE LA BD HUMORISTIQUE CONFERENCE

Mediathèque Granier Saint-Pons-de-Thomières Hérault

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-06

fin : 2025-11-06

Date(s) :

2025-11-06

Une conférence drôle et érudite où Michel Roman dissèque les ressorts psychologiques d’Astérix et ses compagnons. Une autre façon de lire la BD culte, entre humour et analyse fine.

Et si Astérix n’était pas seulement un irréductible Gaulois, mais aussi un cas d’école pour les amateurs de psychologie ? Dans cette conférence aussi savoureuse qu’inattendue, Michel Roman, psychanalyste et passionné de bande dessinée, propose une autopsie ludique et érudite de l’univers d’Astérix. À travers les aventures du petit moustachu et de ses compagnons, il explore les archétypes, névroses, conflits et ressorts inconscients qui se cachent derrière les casques ailés et les baffes aux Romains. Obélix, Panoramix, César, Falbala… chacun passe sur le divan, pour une lecture décalée mais éclairante de cette série culte. Une conférence accessible à tous, pleine d’humour, de références culturelles et de clins d’œil malicieux, qui ravira autant les fans de BD que les curieux d’analyse.

Une rencontre originale à ne pas manquer dans le cadre du Festival de la BD Humoristique 2025 ! .

Mediathèque Granier Saint-Pons-de-Thomières 34220 Hérault Occitanie

English :

A funny and erudite lecture in which Michel Roman dissects the psychological workings of Asterix and his companions. A different way of reading the cult comic strip, combining humor and in-depth analysis.

German :

Ein witziger und gelehrter Vortrag, in dem Michel Roman die psychologischen Triebfedern von Asterix und seinen Gefährten seziert. Eine andere Art, den Kultcomic zu lesen, zwischen Humor und scharfer Analyse.

Italiano :

Una lezione divertente ed erudita in cui Michel Roman analizza il funzionamento psicologico di Asterix e dei suoi compagni. Un modo diverso di leggere il fumetto cult, che unisce umorismo e analisi approfondita.

Espanol :

Una conferencia divertida y erudita en la que Michel Roman disecciona el funcionamiento psicológico de Astérix y sus compañeros. Una lectura diferente del cómic de culto, que combina humor y análisis en profundidad.

L’événement FESTIVAL DE LA BD HUMORISTIQUE CONFERENCE Saint-Pons-de-Thomières a été mis à jour le 2025-10-22 par 34 OT DU MINERVOIS AU CAROUX EN HAUT LANGUEDOC