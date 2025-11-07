Festival de la beauté LOURDES Lourdes
Découvrez du 7 au 9 novembre 2025 à Lourdes, le festival de la Beauté.
Exposition, spectacle, ateliers… les temps forts du programme
> Vendredi 7 novembre au Palais des Congrès de Lourdes
– 18h Ouverture du Festival autour d’un vernissage avec Juan Béjas, peintre espagnol.
– 20h30 Soirée hommage à l’acteur Michael Lonsdale, parrainée par les chanteurs Michelangelo Locomte et Noémie Garcia.
> Samedi 8 novembre au Palais des Congrès de Lourdes
– 11h table ronde sur la grâce avec Michelangelo Locomte, Eric Emmanuel Schmitt, Daniel Facérias, Christian Loubère et Hamid Demmou.
– 15h ateliers créatifs.
– 20h30 spectacle de Saint Vincent de Paul raconté par Pier Giorgio Frassati.
> Dimanche 9 novembre au Sanctuaire ND de Lourdes
– 10h messe à la Grotte.
– 15h Café vernissage avec Olivier Ah-Sam, peintre chinois.
Informations et billetterie via les liens ci-dessous.
LOURDES Avenue Maréchal Foch Lourdes 65100 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 40 58 95 64 contact@festivaldelabeaute.org
English :
Discover the Lourdes Beauty Festival from November 7 to 9, 2025.
Exhibitions, shows, workshops… the highlights of the program:
> Friday November 7 at the Palais des Congrès in Lourdes
– 6pm: Opening of the Festival with a vernissage featuring Spanish painter Juan Béjas.
– 8:30pm: Tribute to actor Michael Lonsdale, sponsored by singers Michelangelo Locomte and Noémie Garcia.
> Saturday November 8 at the Palais des Congrès in Lourdes
– 11am: round-table discussion on grace with Michelangelo Locomte, Eric Emmanuel Schmitt, Daniel Facérias, Christian Loubère and Hamid Demmou.
– 3pm: creative workshops.
– 8:30pm: performance of Saint Vincent de Paul narrated by Pier Giorgio Frassati.
> Sunday November 9 at the ND de Lourdes Sanctuary:
– 10am: mass at the Grotto.
– 3pm: Café vernissage with Chinese painter Olivier Ah-Sam.
Information and tickets via the links below.
German :
Entdecken Sie vom 7. bis 9. November 2025 in Lourdes das Festival der Schönheit.
Ausstellung, Show, Workshops… die Höhepunkte des Programms
> Freitag, 7. November im Palais des Congrès in Lourdes
– 18 Uhr: Eröffnung des Festivals mit einer Vernissage mit Juan Béjas, einem spanischen Maler.
– 20:30 Uhr: Abend zu Ehren des Schauspielers Michael Lonsdale, unter der Schirmherrschaft der Sänger Michelangelo Locomte und Noémie Garcia.
> Samstag, 8. November im Palais des Congrès in Lourdes
– 11 Uhr: Runder Tisch zum Thema Gnade mit Michelangelo Locomte, Eric Emmanuel Schmitt, Daniel Facérias, Christian Loubère und Hamid Demmou.
– 15 Uhr: Kreative Workshops.
– 20.30 Uhr: Aufführung des Heiligen Vinzenz von Paul, erzählt von Pier Giorgio Frassati.
> Sonntag, 9. November im Heiligtum ND de Lourdes
– 10 Uhr: Gottesdienst in der Grotte.
– 15 Uhr: Vernissage-Kaffee mit Olivier Ah-Sam, einem chinesischen Maler.
Informationen und Kartenverkauf über die untenstehenden Links.
Italiano :
Dal 7 al 9 novembre 2025 a Lourdes, scoprite il Festival della Bellezza.
Mostre, spettacoli, laboratori… i punti salienti del programma:
> Venerdì 7 novembre al Palazzo dei Congressi di Lourdes:
– ore 18.00: apertura del Festival con un vernissage del pittore spagnolo Juan Béjas.
– 20.30: Omaggio all’attore Michael Lonsdale, sponsorizzato dai cantanti Michelangelo Locomte e Noémie Garcia.
> Sabato 8 novembre al Palazzo dei Congressi di Lourdes:
– ore 11: tavola rotonda su Grace con Michelangelo Locomte, Eric Emmanuel Schmitt, Daniel Facérias, Christian Loubère e Hamid Demmou.
– ore 15.00: laboratori creativi.
– ore 20.30: rappresentazione di San Vincenzo de’ Paoli narrata da Pier Giorgio Frassati.
> Domenica 9 novembre presso il Santuario ND de Lourdes:
– ore 10: Messa alla Grotta.
– ore 15: caffè di apertura con Olivier Ah-Sam, pittore cinese.
Informazioni e biglietti ai seguenti link.
Espanol :
Del 7 al 9 de noviembre de 2025 en Lourdes, descubra el Festival de la Belleza.
Exposiciones, espectáculos, talleres… lo más destacado del programa:
> Viernes 7 de noviembre en el Palacio de Congresos de Lourdes
– 18.00 h: Inauguración del Festival con un vernissage del pintor español Juan Béjas.
– 20.30 h: Homenaje al actor Michael Lonsdale, apadrinado por los cantantes Michelangelo Locomte y Noémie Garcia.
> Sábado 8 de noviembre en el Palacio de Congresos de Lourdes
– 11:00 h: mesa redonda sobre Grace con Michelangelo Locomte, Eric Emmanuel Schmitt, Daniel Facérias, Christian Loubère y Hamid Demmou.
– 15.00 h: talleres de creación.
– 20.30 h: representación de San Vicente de Paúl narrada por Pier Giorgio Frassati.
> Domingo 9 de noviembre en el Santuario ND de Lourdes:
– 10.00 h: Misa en la Gruta.
– 15.00 h: café inaugural con Olivier Ah-Sam, pintor chino.
Información y entradas en los enlaces siguientes.
