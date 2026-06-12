Plassac

Festival de la Bière

Esplanade des ateliers municipaux Plassac Charente-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-27 18:00:00

fin : 2026-06-27 02:00:00

Date(s) :

2026-06-27

Festival de la bière avec concert offert par les Estivales de Haute Saintonge et DJ pour clôturer la soirée

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Esplanade des ateliers municipaux Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationplassactifest@gmail.com

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English :

Beer festival with concert by Estivales de Haute Saintonge and DJ to close the evening

L’événement Festival de la Bière Plassac a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge