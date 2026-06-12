Festival de la Bière Plassac
Festival de la Bière Plassac samedi 27 juin 2026.
Plassac
Festival de la Bière
Esplanade des ateliers municipaux Plassac Charente-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-06-27 18:00:00
fin : 2026-06-27 02:00:00
Date(s) :
2026-06-27
Festival de la bière avec concert offert par les Estivales de Haute Saintonge et DJ pour clôturer la soirée
.
Esplanade des ateliers municipaux Plassac 17240 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine associationplassactifest@gmail.com
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English :
Beer festival with concert by Estivales de Haute Saintonge and DJ to close the evening
L’événement Festival de la Bière Plassac a été mis à jour le 2026-06-09 par Offices de Tourisme de Jonzac et de Haute-Saintonge
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