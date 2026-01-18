Festival de la Biographie Bibliothèque Carré d’art Jean Bousquet hall accueil Nîmes

Festival de la Biographie

Bibliothèque Carré d’art Jean Bousquet hall accueil 14, place de la Maison Carrée Nîmes Gard

Début : 2026-01-23

fin : 2026-01-25

2026-01-23

Le 24e Festival de la Biographie met à l’honneur le biographe, de l’importance des archives sous la co-présidence de Anca Visdei et Thierry Lentz. Au programme 100 auteurs présents, séance de dédicaces, débats, rencontres, concerts et projections

+33 4 66 76 35 03 culture@ville-nimes.fr

English :

The 24th Festival de la Biographie, co-chaired by Anca Visdei and Thierry Lentz, honors the biographer, the importance of archives . The program includes 100 authors, book signings, debates, meetings, concerts and screenings

