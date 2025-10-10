Festival de la Broderie de Compiègne Compiègne

vendredi 10 octobre 2025.

Festival de la Broderie de Compiègne

112 Rue Saint-Joseph Compiègne Oise

Début : 2025-10-10 10:00:00

fin : 2025-10-12 12:00:00

2025-10-10

Le Festival de la Broderie de Compiègne est devenu l’un des tout premiers événements amateurs de l’Art du Fil en France.

Créé en 2009, la 9ème édition de 2025 fêtera son 16ème anniversaire.

Haut en couleurs et accueillant 70 exposants de grande qualité soigneusement sélectionnés, le Festival de la Broderie de Compiègne vous accueille avec ses larges allées, sa diversité artistique, ses ateliers dédiés et une équipe d’organisation aux petits soins.

Pilotée bénévolement par le Lions Club de Compiègne Royal Lieu et les Ateliers Autour du Fil, l’intégralité des bénéfices de cette manifestation permet de soulager la difficulté ou les douleurs de Compiégnois dans des situations délicates.

Tout est prévu sur place pour que vous passiez un agréable moment buvette, restauration maison mais également des animations et des ateliers tout au long du Festival.

Les modalités et les petits conseils vous sont prodigués sur le site internet du Festival.

112 Rue Saint-Joseph Compiègne 60200 Oise Hauts-de-France contact@broderie-compiegne.fr

